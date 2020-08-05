【房市熱翻2】父母金援買房大業 小心這樣「稅」更重

聯合報 / 記者賴昭穎
父母親在幫小孩晉升為有屋族時，會計師提醒善用贈與免稅的額度。圖／聯合報系資料照片
父母親在幫小孩晉升為有屋族時，會計師提醒善用贈與免稅的額度。圖／聯合報系資料照片

國內都會區房價高不可攀，年輕人若有父母金援，可少奮鬥好幾年就脫離無殼蝸牛一族，但父母親在幫小孩晉升為有屋族時，會計師提醒，除了善用贈與免稅的額度，也要注意日後售屋可能面臨的房地合一稅負擔。

小孩結婚 父母贈與有640萬免稅額

財稅官員表示，遺贈稅法規定，每年每人的贈與免稅額為220萬元，超過則至少要課10％贈與稅。以父母贈與小孩財產為例，夫妻兩人一年就有440萬元的免稅額。此外，如果小孩結婚，父母親在結婚登記日的前後半年內贈與小孩財物，100萬元以內也免稅。也就是說，把年度贈與免稅額加婚嫁贈與稅免額，合計就有640萬元；如果新婚夫妻的雙方家長同時規劃贈與，就有1280萬元的免稅額。

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房地合一 夫妻 結婚

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