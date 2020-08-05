【房市熱翻2】父母金援買房大業 小心這樣「稅」更重

新冠病毒疫情封鎖措施導致各國婚禮、派對、吃大餐和國際旅遊劇減，喝香檳的場合消失使香檳嚴重滯銷，法國東部香檳區廠商表示，他們今年銷售額已損失17億歐元（約台幣590億元），等同三分之一的營收蒸發，比1929年經濟大蕭條還慘，預估今年將比往年少賣1億瓶香檳。但今年葡萄料將異常大豐收，果農和酒莊對收購數量無法達成共識，被銷毀的葡萄數量可能創紀錄。 法新社報導，全球香檳產業重鎮、法國東部香檳區廠商表示，他們今年銷售額已損失17億歐元（約台幣590億元），等同三分之一的營收蒸發，比1929年經濟大蕭條還慘，且預計截至今年年底約有1億瓶香檳賣不出去。但今年葡萄料將異常大豐收，果農要求酒莊每公頃收購至少8500公斤的葡萄，超過酒莊需要的6000至7000公斤，使果農對於無法和酒莊達成共識更加憤怒。

2020-08-05 00:42