【房市熱翻2】父母金援買房大業 小心這樣「稅」更重
國內都會區房價高不可攀，年輕人若有父母金援，可少奮鬥好幾年就脫離無殼蝸牛一族，但父母親在幫小孩晉升為有屋族時，會計師提醒，除了善用贈與免稅的額度，也要注意日後售屋可能面臨的房地合一稅負擔。
小孩結婚 父母贈與有640萬免稅額
財稅官員表示，遺贈稅法規定，每年每人的贈與免稅額為220萬元，超過則至少要課10％贈與稅。以父母贈與小孩財產為例，夫妻兩人一年就有440萬元的免稅額。此外，如果小孩結婚，父母親在結婚登記日的前後半年內贈與小孩財物，100萬元以內也免稅。也就是說，把年度贈與免稅額加婚嫁贈與稅免額，合計就有640萬元；如果新婚夫妻的雙方家長同時規劃贈與，就有1280萬元的免稅額。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言