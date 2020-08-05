柯達投入製藥不稀奇 黃色巨人轉型還生產滑板、推虛擬幣

聯合報 / 記者林以君
柯達企業史非常多元，柯達玩過的企業可多了，滑板、柯達幣、智慧手機都玩過。路透
柯達企業史非常多元，柯達玩過的企業可多了，滑板、柯達幣、智慧手機都玩過。路透

搞影像起家的柯達不過是拿到川普的國家級貸款，大家就很好奇。了解柯達企業史的人認為，製個藥算什麼，柯達玩過的企業可多了，滑板、柯達幣、智慧手機都玩過。若是貸款，這次7.65億美元貸款（約新台幣 220 億）算什麼，柯達拿過更大筆的。

柯達早在32年前 就跨足製藥

簡略整理140年歷史的柯達企業後才發現，大家都小看了柯達的生命力與多元性。從上世紀70年代，當年已95歲的「柯達」生產出世上第一台以磁帶存儲影像的數位相機。32年前柯達收購製藥公司Sterling Drug進入醫藥產業，生產阿斯匹林等非處方藥。這證明柯達與製藥不是平行線，也不是隨興之作，柯達最早在1988年就留下涉足製藥業的足跡。

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