機車貨物稅是不公不義或減碳妙招 千萬騎士吵翻天

聯合報 / 記者賴昭穎
全台有超過1400萬名機車族，近日對於是否廢除機車貨物稅的議題吵得沸沸揚揚。圖／聯合報系資料照片
全台有超過1400萬名機車族，近日對於是否廢除機車貨物稅的議題吵得沸沸揚揚。圖／聯合報系資料照片

全台有超過1400萬名機車族，近日對於是否廢除機車貨物稅的議題吵得沸沸揚揚，財政部小編更成為部分網友圍剿對象，贊同和反對廢稅的一方主張各有依據。據了解，針對機車貨物稅爭議與長期以來民間呼籲檢討貨物稅，財政部已將通盤檢討貨物稅列為下一波稅制改革的重點工作，在兼顧財政穩健的前提下回應外界訴求。

減徵期限 財政部擬延至2026

財政部本月初預告修訂貨物稅條例部分條文修正草案，將延長汽機車貨物稅的減徵期限，從原本的2021年1月屆滿延長5年到2026年；依規定，只要是出廠使用6年以上的汽車、機車使用滿4年以上，車主選擇汰舊換新，每輛汽車的貨物稅減5萬元、機車最高減4000元。修法草案須經立法院審議通過才生效，財政部也已列為立院新會期優先法案。

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減徵 減碳 行政院 貨物稅

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