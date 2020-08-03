機車貨物稅是不公不義或減碳妙招 千萬騎士吵翻天

在現在這種超低利率的環境下，民眾都在尋找定存的替代商品，只要能比定存利率稍高又能穩定的收益，大家趨之若鶩。如果能既滿足支付，又有穩定收益，聽起來就很誘人。難怪街口支付推出的託付寶在7月21日第一天上架就吸引到1.5億元的資金，有約5000人、平均3萬元存入。

2020-08-02 11:15