【白話財經】台版餘額寶為何行不通？看懂街口與金管會爭什麼

聯合報 / 記者戴瑞瑤應翠梅
街口推出「託付寶」涉及保證收益，遭金管會「喊卡」，強調此服務未核准。圖／聯合報系資料照片
街口推出「託付寶」涉及保證收益，遭金管會「喊卡」，強調此服務未核准。圖／聯合報系資料照片

在現在這種超低利率的環境下，民眾都在尋找定存的替代商品，只要能比定存利率稍高又能穩定的收益，大家趨之若鶩。如果能既滿足支付，又有穩定收益，聽起來就很誘人。難怪街口支付推出的託付寶在7月21日第一天上架就吸引到1.5億元的資金，有約5000人、平均3萬元存入。

沒想到街口推出的這項商品未和金管會充分溝通，演變為和金管會對嗆之後，不只保管銀行彰化銀行不敢收，這5000人平均匯進的3萬元未能投資就被退回，街口迫不得已只好全面暫停託付寶服務。接下來街口投信的董事長、總經理相繼求去，整家街口投信只剩下被金管會認為資格有「疑慮」的副董事長胡亦嘉一人說了算。

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阿里巴巴集團 街口支付 支付寶

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