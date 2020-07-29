機車撞超跑…車主豪氣說免賠 保險公司：不是這樣喔

交通部統計，到今年6月底，國內機車已突破1400萬輛大關，全台機車趴趴走，撞上價格動輒千萬元起跳的名車或超跑事故，不時登上媒體版面。儘管有豪車車主在事故後聲稱不會向機車騎士索賠，維修費用統統由保險負擔，不過，騎士的荷包是否因此就不會大失血，恐怕不是車主說了算。

2020-07-29 14:35