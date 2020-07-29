機車撞超跑…車主豪氣說免賠 保險公司：不是這樣喔

聯合報 / 記者賴昭穎
機車若撞上價格動輒千萬元起跳的名車或超跑，即使車主聲稱有保險、不會向機車騎士索賠，但若確認機車騎士有肇責，保險公司會向對方索賠。圖／聯合報系資料照片
機車若撞上價格動輒千萬元起跳的名車或超跑，即使車主聲稱有保險、不會向機車騎士索賠，但若確認機車騎士有肇責，保險公司會向對方索賠。圖／聯合報系資料照片

交通部統計，到今年6月底，國內機車已突破1400萬輛大關，全台機車趴趴走，撞上價格動輒千萬元起跳的名車或超跑事故，不時登上媒體版面。儘管有豪車車主在事故後聲稱不會向機車騎士索賠，維修費用統統由保險負擔，不過，騎士的荷包是否因此就不會大失血，恐怕不是車主說了算。

確定肇責比例 保險公司將代位求償

產險業者表示，一般汽車只要有投保車體險，發生事故後，車主可向保險公司申請理賠，保險公司會先「代墊」維修費用，不過，之所以會稱保險公司是代墊維修費，因為牽涉到肇事原因和責任認定，等確定事故雙方的肇責比例後，保險公司會向對方索賠。

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