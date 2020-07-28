中國「老字號」搖搖欲墜 狗不理、全聚德狼狽求生

聯合報 / 記者羅印冲
已有162年歷史的天津「狗不理」包子，在5月11日宣布終止在新三板掛牌，上市僅短短不到5年。中新社
已有162年歷史的天津「狗不理」包子，在5月11日宣布終止在新三板掛牌，上市僅短短不到5年。中新社

新冠肺炎疫情席捲下，百業都難逃重傷命運，旅遊和餐飲業更是首當其衝，近期中國大陸兩家創立超過150年的「老字號」餐廳ㄧ「狗不理」包子和「全聚德」烤鴨都遭受重擊。「狗不理」淪為「人不理」，只能黯然下市；「全聚德」慘虧之下，也顧不上皇城臉面，罕見降價求生。

狗不理終止掛牌 北京只剩兩門市

疫情肆虐蔓延，大陸餐飲業迎來寒冬，百年老店也難逃一劫。已有162年歷史的天津「狗不理」包子，終於在5月11日宣布終止在新三板掛牌，上市僅短短不到5年。而擁有156年歷史的北京「全聚德」烤鴨，業績預告顯示，上半年虧損在1.4億（人民幣，下同）至1.5億元之間，大約新台幣6到6.5億元，求生存成第一要務。

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