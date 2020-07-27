【財經展望周報】蘋果供應鏈台廠拉警報 歐美第2季GDP恐慘輸大陸

聯合報 / 記者應翠梅
本月廿二日歐洲領袖就希臘債務召開緊急峰會，會前歐盟執委會主席容克（右）輕拍了一下希臘總理齊普拉斯臉頰歡迎他。法新社
本月廿二日歐洲領袖就希臘債務召開緊急峰會，會前歐盟執委會主席容克（右）輕拍了一下希臘總理齊普拉斯臉頰歡迎他。法新社

7月27日

•國發會發布6月景氣對策信號

7月30日

•美國商務部公布Q2 GDP

•美國聯準會利率決策

•中華電信法說會

7月31日

•主計總處發布Q2的GDP概估

•歐元區公布Q2 GDP

•蘋果公布財報

•遠傳電信法說會

國發會將於本周一（27日）發布今年6月景氣對策信號，新冠肺炎疫情的衝擊仍在，但國內經濟表現有回溫跡象，預期6月景氣對策信號續亮代表景氣趨弱的「黃藍燈」，但綜合判斷分數有望持穩。

國內景氣非「齊一性好轉」 仍疲弱下跌

根據國發會發布5月景氣對策信號為「黃藍燈」，為連續3個月亮黃藍燈，綜合判斷分數則較上月減一分，來到18分；景氣領先指標跌幅已連續2個月縮小，國發會認為，景氣仍呈「疲弱下跌」，惟疫情衝擊逐漸縮小。

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