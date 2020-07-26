理專說現在借房貸買保單穩賺不賠？小心落得兩頭空

「房貸利率殺到低點、平均才1.35%，拿去買美元保單宣告利率還有3%」，銀行理專這類看似有著甜美報酬的投資建議，背後卻隱藏極大風險。專家提醒，借錢買保單等於讓財務槓桿暴露在更高的風險中，若宣告利率不如預期，或投資型保單虧損到本金，恐出現還款困難，落得兩頭空。

年約40歲的王小姐跟記者說，她前陣子去銀行辦事，承辦人員知道她名下有房，告訴她現在房貸利率才約1.35%，建議可貸款拿去買美元儲蓄險，目前美元保單宣告利率約3%，算一算一年可賺到16.5萬元；該承辦人員還說，想賺多一點可買變額萬能壽險，不只有壽險保障還能投資基金，基金年化報酬率甚至可超過5%，讓她很心動。