【老闆挺住10】靠外送、防疫旅館「加值」 富野飯店保住500員工
新冠疫情2月襲台，重創全台觀光產業，台東縣企業富野飯店集團旗下10間飯店也受傷不輕。在6月國內疫情解封前，富野集團董事長劉清郎要求「開源節流」下，集團各飯店依在地特色改變營運模式，設法增加收入，撐過疫情衝擊。集團500多名正式員工都保住工作，只資遣6人。
看好旅遊商機 從營造商變飯店集團
劉清郎從事營造業起家，30幾年前到台東承攬南迴公路相關拓寬工程，看準台東旅遊商機，跨足台東旅遊業。過去30年從一家飯店逐步擴大，如今成為擁有10間飯店與汽車旅館的企業，另有林務局委託經營的武陵山莊，國內經管的房間數達1600間，國外的緬甸富野則有120間房，集團飯店員工500餘人。
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