【老闆挺住10】靠外送、防疫旅館「加值」 富野飯店保住500員工

財經專家出身的新加坡前副總理尚達曼說，經濟發展還需要「社會裡一顆無形的心」，才能讓市場運作得更好。他曾是民意調查下第一名的新加坡總理接班人，但也因為「無心之心」，他早早表明他絕不會是新加坡第一位非華裔總理。

2020-07-25 11:49