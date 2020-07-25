美家長憂復學 在家設「精品小學堂」誰賺到？
美國疫情未緩，孩童能否正常上學仍是未知數，這讓許多父母急著找保姆、家教，更希望在家自設「小學堂」；相關業者正在招聘額外員工以滿足需求，但聘請私人教師，估計一年得花費新台幣200萬元以上，可能只有相對富裕的家庭能負擔。一場疫情，凸顯美國貧富差距，教育不公等問題。
聘請私人教師 估1年得花200萬以上
美國總統川普力促今秋全面復學，但疫情仍嚴峻，各界對全面重啟校園意見不一；據美國凱撒家庭基金會（KFF）23日發布的民調，60%父母希望學校等到可降低感染風險時再恢復面對面教學，34%希望學校盡快重啟，好讓父母可以工作。
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