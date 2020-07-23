【東森搬新家2】張高祥把重畫區清水變雞湯 入主媒體引爆「中東大戰」

日本軟體銀行集團的創始人孫正義是先知、革命家與賭徒的綜合體，他現在雖仍是「日本先生.com」，在會計報表紅色數字下，他暫褪霸氣，會不會成了投資人指令下的追隨者、保守派，只求安全下莊？如果是，那他還是孫正義？

2020-07-22 15:48