【東森搬新家2】張高祥把重畫區清水變雞湯 入主媒體引爆「中東大戰」
60歲的茂德機構總裁張高祥，外傳身價超過百億元，但向來低調。近年他先完成交易難度頗高的東森電視案，之後再下一城，買下停擺多年的味全三重舊廠開發案，並順利將工業區變更成住商區。張高祥能逐一「解凍」這些百億元大案， 反映政商關係經營深厚。
賣房5年當上總座 在新北大規模造鎮
據了解，張高祥退伍後開始賣房，僅5年就當上總經理，此後在地產界嶄露頭角。茂德十多年前即積極耕耘新北市新興重畫區，並大規模造鎮，擅長「清水變雞湯」，再結合快速推案、零庫存等策略，累積深厚銀彈，讓張高祥成為北台灣前三大建商。
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