【老闆挺住9】按摩椅之父撐10年才賺錢 疫情期間加強研發

彰化縣大村鄉台生公司是國內第一個生產按摩椅的廠商，董事長張鴻均可說是國內按摩椅之父。他以土法煉鋼方式開模製造按摩椅，一開始國內市場無法打開，經過不斷研發改良，虧了十年才開始賺錢。近年來也改變行銷路線，結合社區活動中心、大甲媽祖遶境活動，提供投幣式按摩椅服務，希望打開更大國內市場。

上半年外銷生意掉八成 鼓勵員工研發

張鴻均創立CHAIRMAN台灣自製按摩椅品牌，九成按摩椅主要行銷歐美國家。今年生意受新冠肺炎影響，上半年外銷生意幾乎掉了八成，但他鼓勵員工把先前沒完成研發的機型，趁這段時期完成研發工作。