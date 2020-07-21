看好台股「沒有最高、只有更高」 法人：除非遇到2狀況
新冠肺炎疫情衝擊球經濟，今年全球經濟成長率預測恐是-5%，台灣則是勉強保1，相對於低迷的經濟基本面，股市卻是一路走升，台股今天更收漲在1萬2397點，指數創30年新高。股市走勢明顯脫離基本面，學者認為台灣的實體經濟相對有支撐，法人則認為除非遇上兩種情況，否則台股「沒有最高、只有更高」。
劉泰英：股市泡沫不知何時會破
國際貨幣基金（IMF）上月底將今年的全球GDP預測下修至-4.9%，世界銀行的預測更悲觀，認為只有-5.2%，台灣表現相對較佳，中研院日前公布預測值，從原本的2.58%一口氣下修到1.15%。儘管經濟基本面表現被疫情搞得慘兮兮，股市卻是反其道而行，面對台股價量齊揚，台灣綜合研究院創辦人劉泰英日前示警，他說，很多國家在疫情期間為拯救經濟，在市場大撒錢，造成全世界股市一直漲，完全是資金行情，拚命製造泡沫，不知道何時會破。
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