看好台股「沒有最高、只有更高」 法人：除非遇到2狀況

全球新冠疫情還在惡化中，各國股市又多半在高檔，尋找下一個標的的投資人，究竟可把目光放在哪一國？摩根士丹利投資管理公司首席全球戰略策略家夏瑪（Ruchir Sharma）指出，後新冠世界的贏家很可能並非如今在全球上演爭霸戰的美中兩國。

2020-07-20 14:21