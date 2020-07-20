日砸270億想邀台積電、三星赴日設廠 是想偷技術還是苦肉計
讀賣新聞日前報導，日本政府欲每年投入1000億日圓（約台幣270億元）邀台積電、三星電子等國外業者至日本設廠，重建日本在半導體產業的雄風。但無論南韓媒體或日本輿論，都覺得這獨家新聞恐怕是官員給的煙霧彈。
日本曾稱霸半導體業 2000年後被超車
1980年代後半至1990年代前半，日本曾是世界半導體產業的一方霸主，提供企業電腦及伺服器使用的高性能記憶體，但日本業者未能搶進個人電腦的市場，在全球晶片銷售量突飛猛進的成長時，日本半導體市場幾乎停滯不前，2000年以後被台灣、南韓遠遠拋在身後。
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