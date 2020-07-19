【白話財經】今年稅收恐短徵 政府會反過頭跟我要錢嗎？

財政部統計處日前公布今年上半年全國稅收統計，最吸睛的一點就是，因為所得稅稅收不如預期，今年可能出現近7年來首次短徵，終結稅收連6年超徵的好光景。過去幾年稅收超徵，民間出現一波「還稅於民」的聲浪，逼得財政部頻頻發布懶人包說分明，但如今稅收短徵，會造成什麼問題，你我的荷包會不會受影響？

今年稅收大減 恐出現7年來首次短徵

在討論稅收超徵或短徵的影響之前，要先搞清楚什麼是超、短徵。簡單來說，這和政府的預算制度有關，以明年度（2021年）的中央政府總預算為例，因為牽涉到各部會的收入和支出，最慢3、4月各部會就要把明年的收支概算報給主計單位，再層層匯整給控管支出的主計總處盤點。