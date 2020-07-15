中研院嘆今年GDP史上最難估 加計三倍券仍大砍至1.15%

中研院經濟研究所今天發布半年一次的經濟預測，儘管已涵蓋政府發放振興三倍券的效應，仍將今年經濟成長率（GDP）預測大幅下修至1.15%，預測值是各研究機構次低，僅好過中經院先前公布的1.03%。至於今年經濟走勢是Ｗ型或Ｖ型？中研院表示，只能說谷底已過，但如果疫情持續上上下下，什麼型都有可能，今年是史上最難預測的一次。

2020-07-15 17:50