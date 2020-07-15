中研院嘆今年GDP史上最難估 加計三倍券仍大砍至1.15%

聯合報 / 記者陳素玲
全球經濟因疫情爆發備受衝擊，中研院經濟研究所今發布經濟預測，將今年經濟成長率（GDP）預測大幅下修至1.15%。 圖／聯合報系資料照片
全球經濟因疫情爆發備受衝擊，中研院經濟研究所今發布經濟預測，將今年經濟成長率（GDP）預測大幅下修至1.15%。 圖／聯合報系資料照片

中研院經濟研究所今天發布半年一次的經濟預測，儘管已涵蓋政府發放振興三倍券的效應，仍將今年經濟成長率（GDP）預測大幅下修至1.15%，預測值是各研究機構次低，僅好過中經院先前公布的1.03%。至於今年經濟走勢是Ｗ型或Ｖ型？中研院表示，只能說谷底已過，但如果疫情持續上上下下，什麼型都有可能，今年是史上最難預測的一次。

三倍券屬短期效果 貢獻有限

為了拉抬國內消費力道，政府今天發放1000元換3000元振興三倍券。中研院經濟研究所研究員周雨田說，中研院曾分析10年前的消費券效應，當年金額800億元，乘數約可達1000億元，效果1.3倍。按此標準計算三倍券，最樂觀算法是2000元變3000元，也是1.5倍，以總額460億元估算，約可創造600多億元效果；若以全年19.4兆元計算，可貢獻GDP約0.45%，但這是非常樂觀估計，比較客觀應是貢獻0.2至0.3個百分點。

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疫情 中研院 GDP

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