英國14號決定華為5G在英命運 美國、華為各自找施壓點
英國政府計畫排除華為5G設備之際，美國、華為各有動作。美國國安顧問等官員將赴歐洲討論5G、中國大陸等外交政策與國安挑戰問題；華為則要求拜會英國首相強生，盼英國能將排除華為的計畫延至2025年之後。各國和企業捲入美中科技競爭，被迫選邊站，也造成全球供應鏈斷鏈、企業退出市場。
美國安顧問親訪歐洲 會晤英官員
美國政治新聞網站Politico、英國泰晤士報等媒體報導，美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）與副國安顧問博明（Matthew Pottinger）周一（13日）起訪問法國3天，在當地會晤英國、法國、德國、義大利的官員；博明將主談對中問題，聚焦西方與中國大陸在5G、供應鏈等領域的競爭及其它多邊問題。
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