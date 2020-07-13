熱天買厚肉冷天買薄肉？從天氣數據可預測購物行為

聯合報 / 記者雷光涵
天氣影響你去超市採購的意願以及採買的商品。比如天要變冷了，各式菇類及白菜等火鍋配料銷路會上升；熱天是厚切肉賣得好，冷天涮涮鍋的薄肉銷售佳。 圖／聯合報系資料照片
天氣影響你去超市採購的意願以及採買的商品。比如天要變冷了，各式菇類及白菜等火鍋配料銷路會上升；熱天是厚切肉賣得好，冷天涮涮鍋的薄肉銷售佳。 圖／聯合報系資料照片

若氣象預報今天將是高溫炎熱，電力公司會提高發電量，應付更多人想開冷氣吹涼；遠洋船隻可依氣象單位預測的海象調整航路，節省要對抗不良海象多耗的燃油。日本氣象協會去年更推出一套付費軟體，來解決超級市場食品報廢的問題，試算一年有1800億日圓（約台幣495億元）的經濟效益。

雨天加贈餐飲券 日本主題樂園看天氣行銷

在生活中，氣象資訊可應用之處，比想像的更多。很多人知道入口網站會利用瀏覽記錄投放喜好的商品廣告，現在更可依使用者的所在地區顯示不同商品，比如在氣溫20度的地區，會投放清涼飲料的廣告；在氣溫只有5度地方，推薦的是暖呼呼的飲品。

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