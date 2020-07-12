【老闆挺住8】壓克力大廠仁壽 15天做出「插管檢疫箱」助醫護

新冠肺炎疫情重創全球經濟以來，一個明顯的改變就是大家變得不敢花錢。以前一般人的刻板印象是華人是最愛存錢的民族，歐美人士則是「今朝有酒今朝醉」，花錢不手軟，不過這話現在不太能成立，疫情改變了全世界，不愛存錢的人也開始存錢。當大家都把錢存起來，不但儲蓄率居高不下，因投資不振而形成的超額儲蓄也節節上升，這又會對經濟造成什麼影響呢？

2020-07-12 12:20