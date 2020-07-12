【老闆挺住8】壓克力大廠仁壽 15天做出「插管檢疫箱」助醫護
彰化市仁壽科技公司經營近30年，主要做壓克力以及各項塑膠切割。上半年新冠肺炎疫情嚴峻之際，因隔離板以及相關手作工具需求有增無減，5月營業額反而逆勢成長增加40%，業者甚至還研發「插管檢疫防護箱」，提供醫院使用。
顏呈成白手起家 從五金加工轉型做壓克力
57歲的仁壽科技總經理顏呈成白手起家，最初創業做五金、皮件等配件雷射加工；原本經營順遂卻面臨產業外移，相關產業鏈中斷影響運作，即便累積了些許財富，也在股市市場上跌一跤。顏呈成在40歲被迫轉型，開始投入壓克力、木材、皮料及非塑膠類的切割工作，從代工一步步做到開創品牌賣自己的商品。
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