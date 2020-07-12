【白話財經】錢存起來不好嗎？告訴你「超額儲蓄」為何傷經濟
新冠肺炎疫情重創全球經濟以來，一個明顯的改變就是大家變得不敢花錢。以前一般人的刻板印象是華人是最愛存錢的民族，歐美人士則是「今朝有酒今朝醉」，花錢不手軟，不過這話現在不太能成立，疫情改變了全世界，不愛存錢的人也開始存錢。當大家都把錢存起來，不但儲蓄率居高不下，因投資不振而形成的超額儲蓄也節節上升，這又會對經濟造成什麼影響呢？
我今年儲蓄率35.79% 創30年來新高
先來看看統計。
最新數據顯示，美國4月個人儲蓄率飆高到32.2%，創歷史新高；5月雖降到23.2%，但仍屬超高水準。歐元區今年第一季儲蓄率攀抵16.9%，高於去年第四季的12.7%，英國第一季儲蓄率也從前一季的6.6%增至8.6%。
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