未監督淫魔富豪交易挨罰 銀行該為客戶犯罪負連帶責任嗎？
美國紐約州金融服務署（NYDFS）7日對德意志銀行處以1.5億美元（約台幣44.2億元）罰款，因其在監督已故淫魔富豪艾普斯坦的金融交易上明顯失職。該銀行經手處理艾普斯坦數百筆交易，金額高達數百萬美元。
NYDFS表示，德意志銀行發生了嚴重的法令遵循缺失，在2009年艾普斯坦因與雛妓發生性行為，以性侵犯被定罪後，德意志銀行對其銀行帳戶，應該要審慎查核，德意志銀行卻反在2013年至2018年期間幫助艾普斯坦轉帳數百萬美元，其中逾700萬美元用於官司賠償，600萬付給律師事務所，還有逾260萬美元，以學費、旅館費用等名義來支付給東歐的模特兒。
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