無薪假減6千人 就業好轉是假象 景氣仍「看不到春天」

聯合報 / 記者陳素玲
因應無薪假，勞動部急推多項紓困方案，許多人專程前往詢問。 圖／聯合報系資料照片
因應無薪假，勞動部急推多項紓困方案，許多人專程前往詢問。 圖／聯合報系資料照片

勞動部7月8日公布最新無薪假人數，減班休息（俗稱無薪假）人數一周大減5990人，是今年3月新冠肺炎疫情導致無薪假升溫以來，人數首次不升反降。問題是，無薪假谷底近了嗎？不但官方不敢樂觀看待，工商團體也沒有喜悅之情，因為歐美主要市場購買力未回溫，訂單沒進來，靠外貿支撐的商務往來「進不來也出不去」，靠國旅帶動的內需只是短期現象，「長期還看不到春天」。

國外訂單沒進來 官方也不敢樂觀

勞動部7月1日公布實施無薪假家數1440家，人數飆破3萬人，來到3萬1816人；最新數字則是952家、2萬5826人，較上期減少488家、5990人。其中人數下降最明顯的，是初期災情最重的住宿餐飲及批發零售等「慘業」，其中住宿餐飲業、批發零售業、運輸倉儲業都大量減少，旅行社相關的支援服務業，也因國旅回溫，人數大減614人，只有667人。

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疫情 勞動部

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