CPI連5個月下滑 為何官員、學者都認為沒有通縮疑慮？
今年經濟籠罩在新冠肺炎疫情的陰影下，台灣是否出現通貨緊縮，成為外界關注焦點。主計總處7日公布6月消費者物價指數（CPI），連續五個月下滑。對於是否有通縮疑慮？官員表示跌幅已收歛，還引述中央銀行總裁楊金龍的說法，只要經濟成長穩定前進，沒有通縮疑慮。
扣除疫情因素仍成長 屬短期現象
一般認為連續兩季CPI下跌就有通縮疑慮，但主計總處專門委員邱淑純指出，6月CPI雖然下跌0.76%，但較5月跌幅明顯縮小，且扣除與疫情有關的娛樂費、燃氣費及油料費，三者合計跌了0.94%，CPI仍正成長；此外，在調查的364項物價中，有223項、六成一上漲，三成五下跌，絕大多數物價還是上漲的，並無通縮疑慮。
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