報關App實名制漏洞亂象 民怨海外網購「不抓商人抓草民」
網購已成為日常消費行為之一，海外網購包裹實名制也在5月16日正式上路，只要在App「EZ WAY易利委」進行實名認證，每個包裹都會被「登記在案」，是否符合免稅條件一目瞭然，未實名認證的累犯海關將不受理報關進口。不過，新制實施一個多月來，網購族曝光多種「鑽漏洞」三大亂象，連App評價也是負評多過好評，更抱怨「不抓奸商抓草民」。
為保護民眾個資及便捷通關，財政部關務署2018年六月開始推動實名認證，並搭配推出「EZ WAY易利委」實名認證App，簡化委任報關程序。民眾若覺得紙本委任報關很麻煩又有個資外洩疑慮，可下載實名認證App並完成實名認證。進口包裹只要直接填報手機門號即可，不用填報身分證統一編號給物流業者，包裹通關時App就會通知，方便確認及回覆。
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