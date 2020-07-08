新竹高鐵站區商辦滿租 周邊套房也變創業工作室

新竹是科技重鎮，靠著科技業，不只產業人才聚集，也成了全台最有錢的新聚落，近年因中美貿易戰升溫、新冠肺炎疫情，刺激台商回流投資，在新竹科學園區、竹北生醫園區都滿租的情況下，新竹高鐵旁成為新興辦公區，租用辦公室的業者發現，許多企業都是總公司在台北、國外，因與竹科有生意往來，選擇在高鐵旁租商辦設分公司，在交通方便的加持下，更容易搶竹科人才。

2020-07-08 09:38