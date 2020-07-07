英前情報員控：北京試圖操控英「有用的傻瓜」菁英支持華為

英國首相強生即將決定是否進一步限制使用華為5G設備，在此敏感時刻，英國每日郵報7日的一篇報導又投下震撼彈。報導稱，揭發美國總統川普「通俄門」案的英國軍情六處（MI6）前情報員史蒂爾（Christopher Steele）協助完成的一份調查報告，指控北京當局試圖操控英國菁英分子，說服他們支持英國使用華為5G設備，還意圖把他們當成「有用的傻瓜」（useful idiots）或「全職的特務」（full-time agents）。

這份名為「中國的菁英俘虜計畫」（China's Elite Capture）的調查檔案長達86頁，詳細描述北京如何說服英國有影響力人士支持華為及北京的戰略目標。