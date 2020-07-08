【老闆挺住7】Lady Gaga都是用戶 老牌絲襪廠有3年戰備計畫
老牌絲襪廠琨蒂絲多年前從素面襪轉型開發更多樣時尚、情趣網襪，甚至跨足情趣連身內衣等產品，連國際紅星Lady Gaga也是愛用者。此波新冠肺炎疫情來襲，琨蒂絲總經理魏平儀說，以美國市場為主的琨蒂絲，面對美國疫情沒有緩和跡象，要以健全倉儲與周轉資金來備戰，有信心能在市場中屹立不搖。
情趣網襪銷售主力在美國 疫情影響大
位在彰化縣社頭鄉的琨蒂絲，年營業額約11到12億元，產品出口歐美日等國家，主力市場在美國。近年來的情趣網襪銷售旺季是從9月的萬聖節一直到耶誕節，約7、8月就會開始舖貨，但最近美國疫情還未緩和，讓企業界憂心忡忡。
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