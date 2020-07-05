【老闆挺住4】把疫外當轉機 「運動生電」綠能健身提前卡位Q4

聯合報 / 記者修瑞瑩
台南力伽實業在董事長郭海濱帶領下，從代工廠到設立自有品牌，去年推出的ECO-POWR綠能產品，更是轟動業界。 記者修瑞瑩／攝影
台南力伽實業在董事長郭海濱帶領下，從代工廠到設立自有品牌，去年推出的ECO-POWR綠能產品，更是轟動業界。 記者修瑞瑩／攝影

從代工到自創品牌，目前是全球前5大運動器材製造商的力伽實業，在這一波新冠肺炎疫情中，業績也大受影響，但公司卻利用機會，做好新產品的上市準備，「當市場重新開放時我們有新產品、別人沒有，我們就贏了」。在政府紓困協助下，公司甚至讓員工放「有薪假」，期待疫情過後，大家繼續一起往前衝。

不畏疫情衝擊 加速新產品設計

位在台南安南區台南科技工業區內的力伽實業，創立於1984年，主要生產健身器材與醫療復健器材等，1995年創立自有品牌「SportsArt FITNESS」，2009年時，產品已行銷全球80多國，目前年營業額超過20億元，員工數500多人。

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疫情 健身 新冠肺炎 金融海嘯

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