【老闆挺住4】把疫外當轉機 「運動生電」綠能健身提前卡位Q4
從代工到自創品牌，目前是全球前5大運動器材製造商的力伽實業，在這一波新冠肺炎疫情中，業績也大受影響，但公司卻利用機會，做好新產品的上市準備，「當市場重新開放時我們有新產品、別人沒有，我們就贏了」。在政府紓困協助下，公司甚至讓員工放「有薪假」，期待疫情過後，大家繼續一起往前衝。
不畏疫情衝擊 加速新產品設計
位在台南安南區台南科技工業區內的力伽實業，創立於1984年，主要生產健身器材與醫療復健器材等，1995年創立自有品牌「SportsArt FITNESS」，2009年時，產品已行銷全球80多國，目前年營業額超過20億元，員工數500多人。
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