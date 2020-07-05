【老闆挺住4】把疫外當轉機 「運動生電」綠能健身提前卡位Q4

從代工到自創品牌，目前是全球前5大運動器材製造商的力伽實業，在這一波新冠肺炎疫情中，業績也大受影響，但公司卻利用機會，做好新產品的上市準備，「當市場重新開放時我們有新產品、別人沒有，我們就贏了」。在政府紓困協助下，公司甚至讓員工放「有薪假」，期待疫情過後，大家繼續一起往前衝。

2020-07-05 14:02