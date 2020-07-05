失能險為何狂漲價？業務員小聰明 搞到公司虧大了

堪稱全台最夯的類長照保單「失能險」，去年底已有一波改版漲價潮，但理賠損失率仍居高不下。保險公司主管直言，失能險經歷多次改版、調高費率，也無法抑制理賠損失率飆高的情況，預估保費勢必會再調漲。在再保公司沒意願承接的情況下，已有保險公司表態「不玩了」，失能險停售風險未減。

去年7月起，除漲價外，各家壽險公司失能險陸續改版，今年市場上大部分已是新版本的失能險。新版失能險多已取消保證給付，當保戶在理賠期間內身故，剩下的理賠金不會還給家人；另外則是等待期變長，確診後至少要等半年狀況沒變才給付，「CP值已不如以往」。但因失能險理賠範圍比長照險廣、保費比長照險低，仍吸引不少民眾購買。