玉礦山崩死亡創新高 揭開緬甸人「冒死掘寶」的沉重詛咒

世界上透明度最高的玉石價格最高，它卻產自最不透明的國家緬甸。7月2日發生在緬甸北部帕敢（Hpakant）礦區山崩事件，死亡至少已是創新高的162人，為了找尋無價的「玉中之王」翡翠，緬甸人背負著沉重的詛咒，冒死掘寶。

2020-07-04 13:26