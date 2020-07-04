玉礦山崩死亡創新高 揭開緬甸人「冒死掘寶」的沉重詛咒

聯合報 / 記者林以君
為了能挖到質地上乘的玉石，挖玉人排在陡坡邊等待巨型卡車缷下車斗上的「廢土」。圖／取自Global Witness臉書
為了能挖到質地上乘的玉石，挖玉人排在陡坡邊等待巨型卡車缷下車斗上的「廢土」。圖／取自Global Witness臉書

世界上透明度最高的玉石價格最高，它卻產自最不透明的國家緬甸。7月2日發生在緬甸北部帕敢（Hpakant）礦區山崩事件，死亡至少已是創新高的162人，為了找尋無價的「玉中之王」翡翠，緬甸人背負著沉重的詛咒，冒死掘寶。

「緬甸玉」被多個組織介入瓜分利潤

媒體報導這次事件幾乎都會引用「全球見證（Global Witness）」的估計數據，指出緬甸玉石的產值，僅2014年就有約310億美元天價。緬甸政府公告的玉石產值，以2016到2017年為例，僅7.5億美元，與Global Witness估計相差40倍以上。

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緬甸 走私

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