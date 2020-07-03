特斯拉科技感粉絲超愛 徐中雄用「潮牌」免費接送病患

聯合報 / 記者洪敬浤
成立17年的特斯拉市值超越豐田汽車，意味著新能源車打敗傳統汽車，成為全球市值最高的汽車製造商。路透
成立17年的特斯拉市值超越豐田汽車，意味著新能源車打敗傳統汽車，成為全球市值最高的汽車製造商。路透

成立17年的特斯拉市值超越豐田汽車，意味著新能源車打敗傳統汽車，成為全球市值最高的汽車製造商。對愛好者而言，特斯拉電動車不只是代步工具，電能驅動有環保特質，自駕技術與品牌本身散發的科技感，時速從0到100公里只要4秒鐘的千萬跑車加速性，都讓愛好者為之瘋狂，變成一種「潮牌」。特斯拉在國內外都擁有不少粉絲，其中更不乏名人、明星。

英查理王子、李奧納多等大咖明星都愛

英國查理王子就是特斯拉的愛用者，追逐時尚的好萊塢大咖明星更有不少是特斯拉的擁護者，且不分老少。包括李奧納多狄卡皮歐、麥特戴蒙，哈里遜福特、卡麥隆迪亞、蕾哈娜，曾經的銀色夫妻布萊德彼特與安潔莉娜裘莉雖已分道揚鑣，但對車子品味卻是一致，開的都是特斯拉。有了名人帶來的廣告效應，讓特斯拉更加水漲船高。

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特斯拉 牙醫 偏鄉 Tesla

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