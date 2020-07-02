被下最後通牒的Telegram 如何打敗俄羅斯網管活下來？

Telegram現在是俄羅斯名揚國際的科技代名詞，這個社群媒體，香港反送中團體用它動員，一戰成名，加泰隆尼亞分離運動也用它來讓巴塞隆納國際機場癱瘓，全球現在有4億用戶，甚至台灣的網路新聞風傳媒與上報，都開始使用Telegram。

「網路寶器」雙重功能：通訊加密、定時自毀

Telegram有雙重功能，既可以彼此通訊息時加密，又可以當成頻道，傳播給多人時加密，需要更多保護的用戶甚至可以使用「定時自毀」訊息，在對方看過之後，就會像《不可能任務》中的訊息一樣，自我銷毀，不虞訊息外洩。