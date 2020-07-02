無腦投資術！小錢狂買高股息ETF…重點是買後不理

聯合報 / 記者何祥裕鄒秀明
不要以為存股要花很多錢，有些「入門款」工具，最低申購金額只要一千元。圖／聯合報系資料照片
不要以為存股要花很多錢，有些「入門款」工具，最低申購金額只要一千元。圖／聯合報系資料照片

陳小姐，一家股票上市公司中高階主管，因為業務範圍涵蓋公司資訊發布，對於股票市場並不陌生，但她的投資不像外界想像，在股海中「億來億去」，反而選擇這幾年流行的高股息ETF，「我實在沒有那個時間去管股票漲跌，這種無腦投資法比較適合我。」

●存股密碼：0050與0056

她的投資標的，就是市場上常見的「0050」與「0056」，大概每個月都買1張，然後就擺著，會想投資這個標的，是因為過去接觸到不少理財專家的推薦與專書，看準高股息，等於買了放著，讓ETF幫她賺錢，她說，「我的作法大概就是坊間說的存股族吧！」

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ETF 台股 高股息

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