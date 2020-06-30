林郭出招封殺 大同市場派當下應「鬧雙胞」添抗爭籌碼

「美國是外國政府，我方可提供偵查資料嗎？」偵辦台灣美光員工洩密給聯華電子的檢察官陳立偉，基於偵查不公開，不知美方偵查對象，仍有所戒心，直至該案起訴後，美國司法部以台美司法互助，向我法務部請求協助，中檢才提供筆錄及鑑識的電磁紀錄。該案一審判決三名被告有罪，聯電被罰新台幣1億元。

2020-06-29 12:34