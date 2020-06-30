林郭出招封殺 大同市場派當下應「鬧雙胞」添抗爭籌碼
大同公司今天舉行股東會改選董事，有「最強媳婦」之稱的大同公司董事長林郭文艷，對上市場派共主、三圓建設董事長王光祥。公司派引用「企業併購法」，刪除市場派投票權，因而大獲全勝9席董事全拿，林郭雖然再次退敵，守住百年大同經營權，卻也引發爭議。
林郭文艷不回答質疑 黃批「丟人現眼」
獲市場派提名的獨立董事候選人、前立委黃國昌在臉書發文說，股東所提出的種種違法質疑，主席林郭文艷不回答，就連投保中心代表也提出強烈質疑，公司為何恣意排除股東投票權，嚴重侵害股東權益？林郭還是相應不理，「真是嘆為觀止，簡直丟人現眼。」
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