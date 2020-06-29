美國頁岩油巨頭崔石比克破產 敲響200家石油公司喪鐘？

聯合報 / 編譯馮克芸
美國頁岩油業巨頭崔石比克能源公司28日聲請破產保護。圖為2010年檔案照，賓州柏林頓市一個崔石比克天然氣井裝置現場。美聯社
美國頁岩油業巨頭崔石比克能源公司28日聲請破產保護。圖為2010年檔案照，賓州柏林頓市一個崔石比克天然氣井裝置現場。美聯社

美國頁岩油業巨頭、曾是三大天然氣公司之一的崔石比克能源公司（Chesapeake Energy）28日聲請破產保護，成為新冠疫情加上油價戰導致能源價格持續低落以來，美國能源業至少20家公司破產潮中的最新一起。

崔石比克 助美變天然氣出口大國

紐約時報報導，總部設在奧克拉荷馬市的崔石比克，現有員工1900人，在該公司共同創辦人兼前執行長麥克倫登（Aubrey McClendon）的領導下，曾協助美國從天然氣進口國，轉變為天然氣出口大國。但麥克倫登在2013年被迫離職前，過度擴張公司，累積超過200億美元債務，該公司財務後來始終未恢復健全。

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