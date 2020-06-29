美國頁岩油巨頭崔石比克破產 敲響200家石油公司喪鐘？

7月1日起數位三倍券將開放綁定，各家銀行信用卡方案陸續出爐，這次外商銀行砸重本打算搶攻新卡友，其中星展銀針對新卡友回饋加碼元最高1888元，是目前業界最高回饋金額；8大行庫則結合台灣Pay，基本回饋皆達300元以上，民營銀行則大部分基本回饋給予100元至330元不等。 數位三倍券將從7月1日開始，採用信用卡綁定者，於7月15日開始消費滿3000元下月帳單即可回饋2000元，民眾可從三倍券官網上連結到各家銀行登錄網頁開始綁定。如果綁定後卻發現其他銀行回饋較好，根據經濟部規定，每個國人限採單一方式領取，如果有重複登錄，則會採最後一次登錄為依據。

2020-06-28 07:00