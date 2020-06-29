美光案只是前菜？中美貿易戰 台人才「帶槍投靠」小心惹官司
「美國是外國政府，我方可提供偵查資料嗎？」偵辦台灣美光員工洩密給聯華電子的檢察官陳立偉，基於偵查不公開，不知美方偵查對象，仍有所戒心，直至該案起訴後，美國司法部以台美司法互助，向我法務部請求協助，中檢才提供筆錄及鑑識的電磁紀錄。該案一審判決三名被告有罪，聯電被罰新台幣1億元。
本案因牽涉到中美貿易戰，涉案對象恐遭美國司法部制裁鉅額天文罰金，台中地檢署偵辦時小心謹慎，於2017年9月初起訴，美國司法部則是特別派員來台取得相關資料後，於2018年11月起訴晉華與聯電共謀竊取美光商業機密。
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