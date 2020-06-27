印度想靠抵制中國貨報仇 威力像七傷拳打在棉花上
華爾街日報認為，中國大陸在中印邊界衝突表面化後，終於嘗到被印度消費扺制的滋味。事實真的如此？印度人高喊制裁中國貨，甚至海關都配合查扣中國大陸進口到印度的貨品，但過去30年來印度對中國大陸依賴日漸加深，今天想要抵制中國貨，像是一拳打在棉花上。
印度太依賴中國 抵制傷的是自己
社群媒體上傳來兩個印度記者辯論「中印邊界衝突，印度該如何反應？」其中一人以來賓身分在電視節目上接連搬出各種數字，證明印度是如何高度依賴中國大陸。扺制下去，受害的是印度自己。這些數字包括，印度汽車零組件有20%來自中國，皮革製品40%來自中國，45%的消費耐用品、70%電子零件及70%的藥品原料，都來自中國大陸。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言