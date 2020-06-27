印度想靠抵制中國貨報仇 威力像七傷拳打在棉花上

大同經營權之爭愈演愈烈，公司派與市場派6月底股東會對決，由市場派提名的獨董、前立委黃國昌，主打網路空戰，自己也當起網紅，利用直播秀，希望外資、小股東投給他。同一時間，也有約20組的網紅竄出，開始關注大同案發展，出現各式各樣的風向立場，掀起一陣大亂鬥。專家學者觀察，用網紅來打經營權之爭，應是史無前例，也是網紅跨界轉型的新商業模式，但是否奏效，還是亂槍打鳥，大同案是觀察指標。

2020-06-25 13:58