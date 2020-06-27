印度想靠抵制中國貨報仇 威力像七傷拳打在棉花上

聯合報 / 記者林以君
印度街頭焚燒「中國商店」，民眾反中情緒高漲中。路透
印度街頭焚燒「中國商店」，民眾反中情緒高漲中。路透

華爾街日報認為，中國大陸在中印邊界衝突表面化後，終於嘗到被印度消費扺制的滋味。事實真的如此？印度人高喊制裁中國貨，甚至海關都配合查扣中國大陸進口到印度的貨品，但過去30年來印度對中國大陸依賴日漸加深，今天想要抵制中國貨，像是一拳打在棉花上。

印度太依賴中國 抵制傷的是自己

社群媒體上傳來兩個印度記者辯論「中印邊界衝突，印度該如何反應？」其中一人以來賓身分在電視節目上接連搬出各種數字，證明印度是如何高度依賴中國大陸。扺制下去，受害的是印度自己。這些數字包括，印度汽車零組件有20%來自中國，皮革製品40%來自中國，45%的消費耐用品、70%電子零件及70%的藥品原料，都來自中國大陸。

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華爾街日報認為，中國大陸在中印邊界衝突表面化後，終於嘗到被印度消費扺制的滋味。事實真的如此？印度人高喊制裁中國貨，甚至海關都配合查扣中國大陸進口到印度的貨品，但過去30年來印度對中國大陸依賴日漸加深，今天想要抵制中國貨，像是一拳打在棉花上。

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