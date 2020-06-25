【大同網紅戰1】突冒20組人馬帶風向 黃國昌直播秀拚散戶票

聯合報 / 記者何醒邦
大同經營權競激烈，前立委黃國昌主打網路空戰，自己也當起網紅，利用直播秀，希望外資、小股東投給他。圖／取自黃國昌臉書
大同經營權競激烈，前立委黃國昌主打網路空戰，自己也當起網紅，利用直播秀，希望外資、小股東投給他。圖／取自黃國昌臉書

大同經營權之爭愈演愈烈，公司派與市場派6月底股東會對決，由市場派提名的獨董、前立委黃國昌，主打網路空戰，自己也當起網紅，利用直播秀，希望外資、小股東投給他。同一時間，也有約20組的網紅竄出，開始關注大同案發展，出現各式各樣的風向立場，掀起一陣大亂鬥。專家學者觀察，用網紅來打經營權之爭，應是史無前例，也是網紅跨界轉型的新商業模式，但是否奏效，還是亂槍打鳥，大同案是觀察指標。

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