定存解約掙大錢？ 低利年代 專家提醒4基本功

聯合報 / 記者何祥裕沈婉玉
打敗低利率，投資理財要注意風險。圖／聯合報系資料照片
打敗低利率，投資理財要注意風險。圖／聯合報系資料照片

坊間理財工具愈來愈多，不過可不是每人都敢投資，40多歲的王小姐自知「理財腦」弱，從年輕開始，除了買一些便宜的壽險外，其餘都轉定存，這兩年她換了工作，薪資比過去多了一點，最近在朋友慫恿下，投資了國營銀行的理財方案，每年固定繳交一筆錢，六年後不僅不用繳，還可以一直領雙倍利息。

「真的拿不出來，也可以解約定存來付，反正國銀不會倒」，王小姐這樣說。據了解，這類理財商品，該銀行已經推了多年，王小姐的丈夫也曾多次被推銷，但因為想到未來可能需要用錢，也不太懂投資理財，因此也是把錢都放定存，這次王小姐所做的投資，是他們家這麼多年來最高的一筆。

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