央行總裁楊金龍開金口 現在是多換美元好時機？

聯合報 / 記者賴昭穎
台幣對美元匯率近來升值強勁，銀行業者表示，有需求的民眾可以慢慢分批兌換成本較低的美元。圖／聯合報系資料照片
台幣對美元匯率近來升值強勁，銀行業者表示，有需求的民眾可以慢慢分批兌換成本較低的美元。圖／聯合報系資料照片

台幣對美元匯率近來升值強勁，連中央銀行總裁楊金龍都說，台幣匯率7、8月才會回到「比較合理的價位」。而眼看台幣走強，不少民眾猛扣銀行理專，討論現在是不是多換一點美元撿便宜的好時機。

小心美元定存高利 看得到吃不到

銀行業者表示，台幣短期內還是看升，有需求的民眾可以慢慢分批兌換成本較低的美元；至於不少銀行推出的美元高利定存，通常優惠期間3到6個月，但公告的多是年息，因此高利可能「看得到、吃不到」。且優惠期間屆滿後必須找新的投資標的，否則只能回到較低的銀行牌告利率，民眾申請前必須注意。

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