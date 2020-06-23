杯葛臉書「用仇恨賺錢」 登山大牌巴塔哥尼亞也停廣告
美國多個民權團體上周呼籲企業七月不在臉書及IG刊登廣告，藉此施壓臉書公司制止其平台上的仇恨言論。服飾公司北臉（North Face）當時率先響應，另一家服飾公司巴塔哥尼亞也在21日宣布加入。臉書及其創辦人祖克柏現在深陷一場涉及政治立場的社會對立，難以輕鬆脫身。
包括美國全國有色人種協進會（NAACP）、美國最大的媒體改革組織「新聞自由」（Free Press）等在內的多個民權團體，有鑑於多年來要求臉書改善其平台上種族歧視言論充斥情況，但臉書始終拒絕負起責任，17日發起「#停止拿仇恨賺錢」運動（#StopHateForProfit），希望藉由企業取消7月的臉書及IG廣告，施壓臉書公司採取行動。
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