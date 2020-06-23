白宮貿易顧問一句「結束了」嚇壞股市 川普選前會與中國翻桌嗎

美股期指今天上午一度重挫，台灣、日本、南韓等股市更出現墜崖式下跌，全因美國白宮貿易顧問納瓦羅宣布美中第一階段貿易協議結束的消息，儘管金融市場在美國總統川普推文和納瓦羅澄清後反彈，但過去川普政府的決策反覆風格來看，市場仍擔心美中貿易戰一旦重啟，在新冠肺炎疫情揮之不去的陰影下，恐讓經濟復甦的道路更顛簸。

2020-06-23 14:47