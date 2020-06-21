繳稅刷錯卡漏了好康？別擔心還有救

報稅倒數，離截止期限已不到10天，但還有約一成五民眾未完成報稅。財政部官員表示，雖然今年報稅期拉長一個月，但還是有民眾習慣一定要拖到最後一天才報稅，加上解封後國稅局可能又會湧入報稅人潮，目前戴口罩、保持社交距離等防疫措施都持續執行。

繳稅再痛苦也還是要面對，透過信用卡繳稅是延緩繳稅、紓緩資金壓力的好工具，各家銀行還會推出優惠的繳稅方案。今年所有銀行都提供一次繳清免手續費的福利；多數銀行提供分期零利率，優惠期數多以分3或6個月為主；不同銀行還推出現金回饋、紅利點數、超商點數百貨禮券、抽獎活動等信用卡繳稅優惠。