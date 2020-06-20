在中歐賣河粉兩年賺上億 越南女孩入選富比士雜誌
露西亞滿臉笑容地告訴「越南快訊」，能夠入選富比士排行榜，真的非常感激，「因為我的越南牛肉粉餐廳還很年輕，但入選了給我更大的動力。」她從小以笑容回應歧視，現在也以笑容面對疫情，以及入榜後的挑戰。
富比士雜誌網站在各領域蒐集30歳以下創業有成，或在不同場域冒出頭的潛力新秀各30人，進入「30 under 30」排行榜。在不同國家，也有各自的「30 under 30」。露西亞（Lucia Thao Huong Simekova）今年27歲，她是首位進入斯洛伐克富比士「30 under 30」排行榜的越南人。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言