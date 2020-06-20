在中歐賣河粉兩年賺上億 越南女孩入選富比士雜誌

聯合報 / 記者林以君
露西亞從小以笑容回應歧視，現在也以笑容面對疫情，以及入選富比士榜後的挑戰。 圖／取自網站
露西亞從小以笑容回應歧視，現在也以笑容面對疫情，以及入選富比士榜後的挑戰。 圖／取自網站

露西亞滿臉笑容地告訴「越南快訊」，能夠入選富比士排行榜，真的非常感激，「因為我的越南牛肉粉餐廳還很年輕，但入選了給我更大的動力。」她從小以笑容回應歧視，現在也以笑容面對疫情，以及入榜後的挑戰。

富比士雜誌網站在各領域蒐集30歳以下創業有成，或在不同場域冒出頭的潛力新秀各30人，進入「30 under 30」排行榜。在不同國家，也有各自的「30 under 30」。露西亞（Lucia Thao Huong Simekova）今年27歲，她是首位進入斯洛伐克富比士「30 under 30」排行榜的越南人。

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