在中歐賣河粉兩年賺上億 越南女孩入選富比士雜誌

露西亞滿臉笑容地告訴「越南快訊」,能夠入選富比士排行榜,真的非常感激,「因為我的越南牛肉粉餐廳還很年輕,但入選了給我更大的動力。」她從小以笑容回應歧視,現在也以笑容面對疫情,以及入榜後的挑戰。

富比士雜誌網站在各領域蒐集30歳以下創業有成,或在不同場域冒出頭的潛力新秀各30人,進入「30 under 30」排行榜。在不同國家,也有各自的「30 under 30」。露西亞(Lucia Thao Huong Simekova)今年27歲,她是首位進入斯洛伐克富比士「30 under 30」排行榜的越南人。