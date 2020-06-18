台灣若開放美豬 為什麼中國反而賺到？

聯合報 / 記者郭崇倫
經過24年努力，我國獲得OIE認可，成為口蹄疫非疫區國家。 圖／聯合報系資料照片
經過24年努力，我國獲得OIE認可，成為口蹄疫非疫區國家。 圖／聯合報系資料照片

疫情居家隔離，但是民生物資不能缺，美國肉類供應商抱怨，疫情導致工廠關閉，對美國消費者的豬肉供應，可能會有短缺的問題，多間肉品供應公司向白宮游說，得到川普行政命令特准，可以在疫情下繼續運作，最終造成2萬多工人染疫，89人病逝，許多是外籍勞工，這引來外界質疑，批評這些公司為了賺錢，不惜讓工人暴露在染疫風險之下工作。

全美4月向中國出口2.9萬噸豬肉

尤有甚者，紐約時報報導發現，與此同時，全球最大豬肉生產商史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods），和另一間豬肉製品廠泰森食品（Tyson Foods）在疫情期間大量出口豬肉到中國，全美在4月份共向中國出口12.9萬噸豬肉，其中史密斯菲爾德食品就向中國出口了9170噸豬肉，數字是3年來新高。

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肉品 非洲豬瘟 疫情 美豬

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