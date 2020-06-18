台灣若開放美豬 為什麼中國反而賺到？

日本政府日前發文給經團聯等工商團體，要求企業於颱風等致災性高的日子提前規畫停業或讓員工在家工作。與台灣不一樣，日本沒有中央統一發布的「防災假」，調查顯示即使電車停駛、水淹道路，會進公司上班、到學校上課的人高達8成。而去年10月的哈吉貝颱風，有13人在上班途中喪命。

2020-06-16 16:35