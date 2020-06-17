富比士年輕富豪跌落神壇…升CEO到公司破產 只花3個月

聯合報 / 記者林以君
歐文斯的Extraction公司是今年到目前為止，破產列表中的最大咖，已經破產的至少5家，另有兩家周邊服務公司也跟著宣布破產。富比士雜誌指出，在生死簿上的還有5家。 路透
歐文斯的Extraction公司是今年到目前為止，破產列表中的最大咖，已經破產的至少5家，另有兩家周邊服務公司也跟著宣布破產。富比士雜誌指出，在生死簿上的還有5家。 路透

麥特．歐文斯曾是2016年富比士雜誌30位30歲以下富豪之一，3個月前才當上CEO，在國際石油需求持續下降、石油價格戰正熱，及新冠肺炎疫情加重兩項因素的重擔下，歐文斯14日簽下了申請破產保護的表格。

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