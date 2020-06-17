富比士年輕富豪跌落神壇…升CEO到公司破產 只花3個月
麥特．歐文斯曾是2016年富比士雜誌30位30歲以下富豪之一，3個月前才當上CEO，在國際石油需求持續下降、石油價格戰正熱，及新冠肺炎疫情加重兩項因素的重擔下，歐文斯14日簽下了申請破產保護的表格。
疫情衝擊 石油需求每天減少2000桶
石油市場在新冠肺炎疫情加重下急劇下跌，即便是多數國家開始解封、開放邊境，長期市場仍看壞。國際能源署3月底曾預估全球原油需求估計銳減二成，以2019年全球石油需求每日約一萬桶計算，今年每天約減少2000桶。需求降低時，生產成本較高的美國頁岩油廠商首當其衝。
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