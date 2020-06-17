【老闆挺住1】到手生意被打亂 勵德準備好讓咖啡機器人再闖海外

2019年12月，彰化勵德自動化公司運送服務型機器人到慕尼黑參加咖啡餐飲業設備大展，這是決心開拓海外市場的一年，偏偏新冠病毒疫情讓「外國客戶進不來、台灣機器人出不去。」勵德決定「重操舊業」，回到轉型前製造沖床等自動化機械度小月，並申請員工職訓紓困。最近疫情趨緩，將有20多國、38個機構單位來台考察，勵德「準備好了」，將加強研發新機種面對挑戰。

勵德1988年成立，正式員工16人。2015年之前做工業自動化機器，2015年跨足研發智慧機器人沖泡飲料。2016年將生產重心放在智慧機器人自動咖啡販賣機。