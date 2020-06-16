日本人抗拒在家辦公 因為「到公司」才能加分
日本政府日前發文給經團聯等工商團體，要求企業於颱風等致災性高的日子提前規畫停業或讓員工在家工作。與台灣不一樣，日本沒有中央統一發布的「防災假」，調查顯示即使電車停駛、水淹道路，會進公司上班、到學校上課的人高達8成。而去年10月的哈吉貝颱風，有13人在上班途中喪命。
專家：日本有獨特的人事考評等制度
3月上旬日本的新冠肺炎疫情已經非常嚴峻，筆者在日本的朋友，每天一早都上演太太苦口婆心勸退、攔不住先生要出門的劇碼，直到政府宣布進入緊急狀態，先生才不甘願地以電腦遠端辦公。專家指出，抗拒在宅辦公，與日本獨特的人事考評等制度有關。
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