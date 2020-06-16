日本人抗拒在家辦公 因為「到公司」才能加分

聯合報 / 記者雷光涵
日本上班族因為新冠肺炎疫情在家上班，學校停課小孩在家遠端上課。法新社
日本上班族因為新冠肺炎疫情在家上班，學校停課小孩在家遠端上課。法新社

日本政府日前發文給經團聯等工商團體，要求企業於颱風等致災性高的日子提前規畫停業或讓員工在家工作。與台灣不一樣，日本沒有中央統一發布的「防災假」，調查顯示即使電車停駛、水淹道路，會進公司上班、到學校上課的人高達8成。而去年10月的哈吉貝颱風，有13人在上班途中喪命。

專家：日本有獨特的人事考評等制度

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在家工作 日本 哈吉貝颱風 疫情

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