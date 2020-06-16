只有他敢罵巴菲特魯蛇！這男人帶領散戶大軍 挑戰傳統金融界

「我相信巴菲特是個很棒的傢伙，但談到股票他已玩完了。」運動與流行文化網站「Barstool Sports」創辦人波特諾伊（Dave Portnoy）上周在推特上大放厥詞，嘲諷投資史上最著名的人物，引起各界側目。彭博資訊報導，這位「老師」正帶領一票以年輕人為主力的散戶大軍，挑戰金融界的傳統智慧。

2020-06-16 16:26