只有他敢罵巴菲特魯蛇！這男人帶領散戶大軍 挑戰傳統金融界
「我相信巴菲特是個很棒的傢伙，但談到股票他已玩完了。」運動與流行文化網站「Barstool Sports」創辦人波特諾伊（Dave Portnoy）上周在推特上大放厥詞，嘲諷投資史上最著名的人物，引起各界側目。彭博資訊報導，這位「老師」正帶領一票以年輕人為主力的散戶大軍，挑戰金融界的傳統智慧。
股神在航空股栽跟頭 連川普都揶揄
今年5月初巴菲特在股東大會透露，受到新冠肺炎衝擊，波克夏已認賠出清美國四大航空持股。然而6月初，解封行情看俏，四大航空股出現報復性反彈、美國航空更是大漲41%，讓股神慘跌一跤。就連美國總統川普都忍不住揶揄，稱巴菲特「這輩子都做對了，唯獨在這事上犯錯」。
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