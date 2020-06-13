穿梭星馬「經濟臍帶」的母乳宅配 大馬媽媽被隔離的母愛

聯合報 / 記者林以君
新冠肺炎期間，馬來西亞媽媽在新加坡志工團體協助下，把擠好並冰存的母乳，透過物流業協助送回馬來西亞給孩子。 路透
新冠肺炎期間，馬來西亞媽媽在新加坡志工團體協助下，把擠好並冰存的母乳，透過物流業協助送回馬來西亞給孩子。 路透

不論是否合適，全世界都在拚解封，馬來西亞搶先新加坡一步，同意放行馬來半島國土最南端柔佛州高達30萬「越堤族」每日往返新加坡工作。這些在新加坡工作的馬來西亞人，過橋就是出國、下班就是回國，為了一口辛苦飯，現在卻是有家歸不得的心情。

星馬「經濟臍帶」 每天30萬人往返工作

馬來西亞與新加坡曾經是同一國「馬來西亞聯邦」，1965年8月9日新加坡脫離馬來西亞獨立後，兩邊才分家。馬、星雖在政治上分離，馬來半島最南端柔佛州新山市與新加坡兀蘭之間，靠著這座1056公尺的「新柔長堤（Johor-Singapore Causeway）」，過去半世紀是維繫兩國的「經濟臍帶」。

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馬來西亞 新加坡 新冠肺炎 母乳

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