穿梭星馬「經濟臍帶」的母乳宅配 大馬媽媽被隔離的母愛
不論是否合適，全世界都在拚解封，馬來西亞搶先新加坡一步，同意放行馬來半島國土最南端柔佛州高達30萬「越堤族」每日往返新加坡工作。這些在新加坡工作的馬來西亞人，過橋就是出國、下班就是回國，為了一口辛苦飯，現在卻是有家歸不得的心情。
星馬「經濟臍帶」 每天30萬人往返工作
馬來西亞與新加坡曾經是同一國「馬來西亞聯邦」，1965年8月9日新加坡脫離馬來西亞獨立後，兩邊才分家。馬、星雖在政治上分離，馬來半島最南端柔佛州新山市與新加坡兀蘭之間，靠著這座1056公尺的「新柔長堤（Johor-Singapore Causeway）」，過去半世紀是維繫兩國的「經濟臍帶」。
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