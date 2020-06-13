穿梭星馬「經濟臍帶」的母乳宅配 大馬媽媽被隔離的母愛

川普這兩天又發了一個愚蠢的推文，他說被水牛城警察推倒受傷的老人，其實是極左翼Antifa的成員，受傷其實是假裝的，川普的消息從極右派新聞網站得來的，其荒謬離譜的程度，連同為共和黨的議員，碰到記者詢問此推文時，不是扭頭就走，就是推託顧左右而言他。

2020-06-11 14:26